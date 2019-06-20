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Более 6,5 млн долгов по ЖКХ и кредитам накопили «граждане СССР» из Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Более 6,5 млн долгов по ЖКХ и кредитам накопили «граждане СССР» из Нижнего Тагила

Сегодня, 19:59ОбществоФото: TagilCity.ru
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