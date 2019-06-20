Более 6,5 млн долгов по ЖКХ и кредитам накопили «граждане СССР» из Нижнего Тагила

На данный момент специалистам известно о не менее 13 должниках в Ленинском и Пригородном районах, которые называют себя «гражданами СССР», еще по три проживают в Тагилстроевском и Дзержинском районах Нижнего Тагила.

Жительницу Выи Валентину Жукову уже 13 раз отключали от электричества за долги, однако пенсионерка регулярно самовольно подключалась к услуге, оплачивать которую хочет только в пользу «законной» организации. Женщина должна за коммунальные услуги более 100 тысяч рублей. Для взыскания долгов с женщиной работают судебные приставы. Их она как «гражданка СССР» обвиняет в измене Родине.

Штрафы, ипотека и алименты Последователи организации не платят не только за услуги ЖКХ, но и по ипотечным кредитам, административные штрафы и даже алименты. Семья Н. с ГГМ должна по кредиту более 1,3 млн рублей, говорится на сайте ФССП. По данным источников в правоохранительных органах, семейная пара называет себя «гражданами СССР» и чуть не потеряла ипотечную квартиру.

У большинства последователей организации имеются долги сразу перед несколькими кредиторами. Тагильчанка Б. 1957 года рождения должна почти 1,5 млн рублей по 15 исполнительным производствам. Её 39-летний сын прожил более двух третей своей жизни в Российской Федерации, но он тоже использует «законы СССР» для того, чтобы не платить по долгам - с октября 2018 года у приставов Ленинского района на него заведено исполнительное производство на 463 тысячи рублей за задолженность по кредиту.

Ещё одна жительница Ленинского района 1957 года рождения М. должна 902 тысячи рублей за невыплаченные кредиты по четырём исполнительным производствам. Пять кредитов не платит тагильчанка Ш. 1960 года рождения — приставы пытаются взыскать с неё с 2017 года более 250 тысяч рублей. Обе женщины, по данным TagilCity.ru, называют себя «гражданками СССР».

Долги вычитают из пенсий Пенсионеры, которые вступают в ряды «граждан СССР» и перестают платить по своим обязательствам, после возбуждения исполнительных производств часто неожиданно для себя лишаются части пенсий.

Часто всё начинается с неоплаченных квитанций за коммуналку, потом они влезают в кредиты под большие проценты, после чего у пожилых людей и появляются миллионные долги. При этом банки и другие кредитные организации зачастую согласовывают им займы, несмотря на плохую кредитную историю. Источники редакции в правоохранительных органах считают, что у «граждан СССР» в кредитных организациях работают «свои люди», которые и помогают получать деньги, которые заёмщики заранее не собираются отдавать.

По данным тагильских судебных приставов, таких должников становится с каждым днём всё больше.

Они активизировались ещё осенью 2017 года. Сначала мы не верили в серьёзность того, что эти люди верят в свои слова, это казалось какой-то шуткой. Но когда после заведения исполнительных производств к нам стали всё чаще приходить должники со схожими тезисами про незаконность Российской Федерации и отсутствие полномочий у наших приставов, мы поняли, что это целая структура, в которой людям помогают писать эти документы,рассказывает собеседник редакции из ФССП.

Сколько человек на самом деле уклоняются от выплат по подобным идеологическим причинам — неизвестно. Пожилые люди часто наивно верят, что «гражданство СССР» позволит им сэкономить на той же коммуналке, а после начала принудительного взыскания понимают, что деньги всё равно придётся отдать, и не заявляют о своих первоначальных мотивах.

Удержания из страховых пенсий производятся на основании постановлений судебного пристава-исполнителя. Удержано может быть не более 50% размера установленной пенсии, а в некоторых установленных законодательством РФ случаях — не более 70% пенсии. По состоянию на 01.03.2019 в базе данных УПФР в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе числится около 6 тысяч исполнительных документов на общую сумму задолженности почти 1 млрд руб. Основными причинами долговых обязательств являются услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, алиментные обязательства или возмещение вреда,сообщили TagiCity.ru в тагильском отделении Пенсионного фонда России.

Кто такие «граждане СССР»? В конце апреля 2019 года «врио главы Свердловской области» Андрей Злоказов по решению суда был направлен на принудительное лечение. Сейчас его обязанности исполняет Светлана Горина, ранее занимавшаяся выпуском издания «Бизнес-Инфо».

В Нижнем Тагиле «временно исполняющим обязанности главы города» себя называет Пётр Афанасенко. Он родился в Донецке, а с весны 2016 года занимается информированием тагильчан о необходимости перехода в РСФСР. Каждому гражданину СССР полагается именной сертификат на 14,8 млрд советских рублей. По словам Афанасенко, каждый родившийся в Советском союзе — настоящий миллиардер.

Государство выдает сертификат гражданину СССР на 14 миллиардов 868 миллионов рублей. Откуда они взялись? Путин ещё в 2012 году в своей статье написал, что на территории Российской Федерации находятся 40% мировых богатств. Вот откуда взялась эта сумма! В Америке был суд — сколько стоит погибший гражданин. Там взяли все активы США, поделили на численность населения и вышло 23 миллиарда долларов. На одного человека! Это судебный прецедент, а его взяли и отложили в сторону, его никто не применял. Выплачивают за смерть человека крошечные деньги, а на самом деле вот во сколько человек оценен! Поэтому наша сумма привязана, только в рублях, к этому судебному решению, чтобы было с чем сравнить, чтобы сама сумма этого сертификата была обоснована,говорит Афанасенко.

Прим. ред.: На самом деле такого решения суда не существует. В 2001 году 64–летняя больная раком американка Бетти Баллок потребовала 28 млрд долларов от табачной компании Philip Morris в качестве компенсации, но суд её требования не удовлетворил, а её дочь после смерти матери смогла получить 13,8 млн долларов.

Получить свои миллиарды «граждане СССР» пока тоже не могут, потому что их богатствами распоряжается Российская Федерация, которая, по их мнению, незаконна. Сторонники организации в связи с этим считают, что могут не исполнять российские законы, а также не должны производить выплаты компаниям, находящимся в российской юрисдикции.

Можно предположить, что у нас есть возможность не просто не платить, а платить Советскому Союзу. И таким образом поддержать его в восстановлении законного права… Для этого нужно жилконтору, в которую люди будут платить, создать. Человек не идет против закона, а он хочет правильно заплатить, патриотично. Если деньги в ЖКХ даются организации, которая незаконна с точки зрения права, то человек тогда должен платить законной организации СССР. А она должна предъявить документ от СССР. А для этого нужно власть восстановить в Советском Союзе — законным путем,убежден Афанасенко.