Депутаты Нижнего Тагила обвинили судебных приставов в низкой собираемости штрафов

Информацию в гордуму предоставила начальник финансового управления администрации города Марина Кудрявцева. По мнению депутатов, показатель собираемости штрафов в 6,8% является неудовлетворительным.

Руководитель аппарата мэрии Алексей Храмцов, присутствовавший на заседании думской комиссии, доложил, что глава города Владислав Пинаев уже поручил собрать совещание по данному поводу, назвав ситуацию «бездействием». В адрес Управления федеральной службы судебных приставов чиновниками будет направлено соответствующее обращение. Депутаты договорились направить такое же обращение от Нижнетагильской городской думы.