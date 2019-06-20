Депутаты Нижнего Тагила обвинили судебных приставов в низкой собираемости штрафов
Сегодня, 20:06ОбществоФото: TagilCity.ru
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По итогам 2018 года в Нижнем Тагиле судебные приставы возбудили исполнительные производства на сумму 103 млн рублей. Из этой суммы было собрано всего 7 млн рублей, сообщил депутат городской думы Вадим Раудштейн на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Информацию в гордуму предоставила начальник финансового управления администрации города Марина Кудрявцева. По мнению депутатов, показатель собираемости штрафов в 6,8% является неудовлетворительным.
Руководитель аппарата мэрии Алексей Храмцов, присутствовавший на заседании думской комиссии, доложил, что глава города Владислав Пинаев уже поручил собрать совещание по данному поводу, назвав ситуацию «бездействием». В адрес Управления федеральной службы судебных приставов чиновниками будет направлено соответствующее обращение. Депутаты договорились направить такое же обращение от Нижнетагильской городской думы.
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