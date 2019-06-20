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#домахорошо
Глава Серова пообещал решить вопрос с мостом через Какву в третьем квартале 2019 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Глава Серова пообещал решить вопрос с мостом через Какву в третьем квартале 2019 года

Сегодня, 21:22ОбществоФото: Департамент информполитики Свердловской области
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