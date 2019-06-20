Глава Серова пообещал решить вопрос с мостом через Какву в третьем квартале 2019 года
В четверг, 20 июня, прошла встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра Серова Василия Сизикова. Градоначальник представил отчёт о том, какие действия предприняли городские власти, чтобы решить ситуацию с мостом через реку Какву в посёлке Чкаловский, сообщила «Областная газета».
Василий Сизиков рассказал губернатору о прошедшей встрече с жителями посёлка, которые, со слов мэра, ранее обращались к властям по поводу реконструкции моста. В ходе переговоров сторонам удалось достигнуть взаимопонимания.
Они внесли свой посильный вклад в строительство моста. Мы, в свою очередь приступили к ремонту дороги, сделаем планировку, отсыпем щебнем. У нас есть чёткое понимание: мост нам нужен, этот проект мы реализуем,доложил губернатору Василий Сизиков.
Вопрос о дальнейшей эксплуатации моста будет решаться после его экспертизы в третьем квартале 2019 года. В конце встречи губернатора и мэра было также принято решение о ремонте на территории Серова ремонта нескольких участков дорог в центре города, а также дорог, по которым проходит большой поток общественного и грузового транспорта. Примечательно, что отчёт о ситуации с мостом Сизиков представил ещё до начала прямого эфира с Владимиром Путиным.
Напомним, мост через реку Какву в посёлке Чкаловский привлёк внимание общественности и властей после того, как местные жители совместно с садоводами собрали деньги на его ремонт и провели его собственными силами. Через некоторое время СКР по Свердловской области начал доследственную проверку действия серовских властей, а губернатор пригласил Сизикова в Екатеринбург для отчёта по сложившейся ситуации.