Глава Серова пообещал решить вопрос с мостом через Какву в третьем квартале 2019 года

Василий Сизиков рассказал губернатору о прошедшей встрече с жителями посёлка, которые, со слов мэра, ранее обращались к властям по поводу реконструкции моста. В ходе переговоров сторонам удалось достигнуть взаимопонимания.

Они внесли свой посильный вклад в строительство моста. Мы, в свою очередь приступили к ремонту дороги, сделаем планировку, отсыпем щебнем. У нас есть чёткое понимание: мост нам нужен, этот проект мы реализуем,доложил губернатору Василий Сизиков.

Вопрос о дальнейшей эксплуатации моста будет решаться после его экспертизы в третьем квартале 2019 года. В конце встречи губернатора и мэра было также принято решение о ремонте на территории Серова ремонта нескольких участков дорог в центре города, а также дорог, по которым проходит большой поток общественного и грузового транспорта. Примечательно, что отчёт о ситуации с мостом Сизиков представил ещё до начала прямого эфира с Владимиром Путиным.