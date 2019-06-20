Губернатору Свердловской области официально представили нового начальника УФССП

До официального назначения Сухорукова занимала пост временно исполняющего обязанности главного судебного пристава в течение шести месяцев. За четыре года до этого она возглавляла Управление ФССП по Челябинской области. Новый главный судебный пристав является почетным работником ФССП, ранее она награждалась благодарностью президента, различными ведомственными медалями.

В Свердловской области выстроена эффективная система взаимодействия службы судебных приставов и правительства региона. Во многом от качества и слаженности вашей работы зависит наполнение регионального бюджета. Кроме того, и в реализации ключевых задач, содержащихся в майском указе президента РФ, я рассчитываю на активное участие управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области,отметил Евгений Куйвашев в ходе встречи.