Кузнецова выступила с инициативой о расширении соцподдержки для детей-сирот

Кроме того, как сообщает издание rapsinews.ru, Кузнецова уже разработала ряд изменений в законодательство.

Большинство предложенных инициатив будет направлено на изменение закона на федеральном уровне. Так, упор в инициативах делается на получение сиротами социальных услуг. Также Кузнецова обратила внимание на позицию Минздрава РФ, где говорилось не о лечении пациентов, а о сопровождении их здоровья. Она подчеркнула, что предложенные поправки в федеральный закон 442 "Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации" должны определять выпускников детских домов как категорию граждан, которая нуждается в социальной поддержке.

На данный момент, подчеркнула Кузнецова, помощь такой категории граждан оказывается только по запросу. Но зачем дожидаться момента, когда у человека настанет безвыходная ситуация, - подчеркнула омбудсмен во время заседания на темы реализации предложенных мер по совершенствованию постинтернатного сопровождения детей-сирот.

Кузнецова отметила, что реализация данных предложений позволит определять выпускников сиротских учреждений как категорию граждан, нуждающуюся в социальной поддержке и сопровождении. Это, отметила омбудсмен, снизит то количество печальных историй, с которыми к ней обращаются на личных приемах.