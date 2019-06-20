Мусульмане Екатеринбурга просят у Путина соборную мечеть
В Екатеринбурге мусульмане записали видеообращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, они просят построить для них большую мечеть, сообщает «Комсомольская правда».
Мусульмане говорят, что, по их подсчетам, в городе с населением 1,5 миллиона человек, каждый пятый — мусульманин. Однако у них нет большой мечети, где они могли бы проводить обязательную пятничную молитву.
Почему мы проводим намазы, стоя в грязи, под дождем, в снегу?спрашивают мусульмане.
Также обратившиеся сообщили, что искали помощи у городских властей, затем обращались в правительство Свердловской области. Везде им отказали в помощи, они рассчитывают на участие президента России. Мусульмане просят построить храм на набережной Исети, где уже стоят православный и армянский храмы.
Напомним, что ранее жители Асбеста записали на прямую линию обращение с жалобой на состояние жилья, несколько семей не могут переселиться из аварийных домов с 2010 года. После этого была организована доследственная проверка.