Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
На Урале губернатора просят не увольнять врача, подозреваемого в получении взятки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Znakcom 347481 580x387

На Урале губернатора просят не увольнять врача, подозреваемого в получении взятки

Сегодня, 13:30ОбществоФото: ДГБ Каменска-Уральского
Читайте
также
Многоимущие. ТОП-100 богатых людей Нижнего Тагила
Доживут ли ваши суставы до старости
«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»