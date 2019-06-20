На Урале губернатора просят не увольнять врача, подозреваемого в получении взятки
Работники детской больницы в Каменске-Уральском направили на имя губернатора Евгения Куйвашева письмо с более 250-ю подписями и просьбой не увольнять главврача, которого подозревают в получении взятки, пишет интернет-издание Znak.
Главврача Сергея Гультяева подозревают в получении взятки в особо крупном размере, в связи с этим было принято решение об его увольнении. Однако сотрудники медучреждения сообщили, что за время руководства Гультяева была увеличена материально-техническая база учреждения, повышены зарплаты, снизились показатели заболеваемости. Коллеги характеризуют Гультяева как отличного специалиста и хорошего человека.
Убедительно просим вас откликнуться на нашу просьбу и нашу боль и вернуть нашего руководителя Гультяева Сергея Александровича в свой коллектив для продолжения работы,говорится в письме на имя губернатора.
Гультяев был задержан весной этого года по подозрению в получении взятки в размере 3,7 миллиона рублей. На время следствия он отпущен под домашний арест. Как сообщает адвокат подозреваемого, доказательная база строится лишь на словах одного человека.