На Урале губернатора просят не увольнять врача, подозреваемого в получении взятки

Главврача Сергея Гультяева подозревают в получении взятки в особо крупном размере, в связи с этим было принято решение об его увольнении. Однако сотрудники медучреждения сообщили, что за время руководства Гультяева была увеличена материально-техническая база учреждения, повышены зарплаты, снизились показатели заболеваемости. Коллеги характеризуют Гультяева как отличного специалиста и хорошего человека.

Убедительно просим вас откликнуться на нашу просьбу и нашу боль и вернуть нашего руководителя Гультяева Сергея Александровича в свой коллектив для продолжения работы,говорится в письме на имя губернатора.