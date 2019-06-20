Обстрелявший полицейских житель Краснотурьинска пройдет принудительное лечение

В сентябре прошлого года мужчина с балкона квартиры открыл стрельбу из ружья «Вепрь». Сначала он обстрелял здание, в котором находился ЧОП, затем — припаркованные рядом автомобили. На место инцидента прибыли полицейские. Житель Краснотурьинска продолжил стрельбу, повредив служебный автомобиль УАЗ и ранив двоих сотрудников полиции при исполнении.

Стрелок был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство», «Применение насилия в отношении представителя власти», «Умышленное повреждение чужого имущества».