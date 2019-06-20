Обвиняемому в убийстве 10-летней девочки из Каменска-Уральского грозит пожизненное

По версии следствия, 11 сентября ранее неоднократно судимый житель Курганской области распивал спиртные напитки в квартире Каменска-Уральского с хозяином жилплощади. В завершение застолья владелец квартиры попросил гостя уйти, тогда обвиняемый нанес ему не менее трех ударов газовым ключом по голове и похитил 19 тысяч рублей. Кроме того, обвиняемый совершил преступление против половой свободы 10-летней дочери сожительницы пострадавшего, после чего убил ребенка.

Также житель Курганской области обвиняется в ряде разбойных нападений и убийств, совершенных ранее. Так 17 августа в Екатеринбурге, в квартире на улице Сортировочной он нанес не менее 11 ударов молотком и топором хозяйке жилплощади, отчего женщина скончалась. После этого задержанный похитил имущество убитой на сумму в 13 тысяч рублей.

Спустя несколько дней в Челябинске подозреваемый ограбил продавца фруктов и овощей. Злоумышленник сорвал с реализатора фартук, в карманах которого находилось не менее 14 тысяч рублей.

В сентябре 2018 года обвиняемый, вооружившись газовым (разводным) ключом, напал на продавцов двух торговых павильонов в Челябинске. Мужчина нанес потерпевшим травмы головы и похитил выручку на общую сумму в 48 тысяч рублей.