Прокуратура проводит проверку по факту выселения тагильчан из общежития НТКРЗ
Прокуратура Дзержинского района организовала проверку по сообщению о выселении жильцов общежития, ранее принадлежавшего НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод», сообщает надзорное ведомство.
По предварительной информации, бывший собственник продал здание общежития, расположенного на улице Тельмана, новому владельцу, тот уведомил жильцов о предстоящем выселении.
14 июня 2018 года НТКРЗ признан банкротом и начата процедура конкурсного производства, на тот момент перед сотрудниками предприятия образовалась задолженность в размере 25 миллионов рублей. В этом же году производственный процесс на предприятии прекратился, помещения были сданы в аренду, сотрудники завода перешли на работу к арендатору помещений. В адрес директора НТКРЗ было вынесено предписание о погашении задолженности по зарплате, также прокуратурой был принят комплекс мер, направленный на восстановление прав сотрудников предприятия. После реализации части имущества сотрудники получили часть заработной платы — была погашена задолженность в размере 6,6 миллиона рублей.
Здание общежития было продано на торгах в мае этого года. В общежитии постоянную регистрацию имеют 31 тагильчанин, еще 96 тагильчан зарегистрированы временно. В ходе прокурорской проверки будет установлен правовой статус помещений общежития, а также правовые основания проживания в нем людей. Будут проверены действия нового собственника на предмет соблюдения закона при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги.
В случае выявления неправомерных действий со стороны нового собственника общежития, будут приняты меры прокурорского реагирования.