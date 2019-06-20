Прокуратура проводит проверку по факту выселения тагильчан из общежития НТКРЗ

14 июня 2018 года НТКРЗ признан банкротом и начата процедура конкурсного производства, на тот момент перед сотрудниками предприятия образовалась задолженность в размере 25 миллионов рублей. В этом же году производственный процесс на предприятии прекратился, помещения были сданы в аренду, сотрудники завода перешли на работу к арендатору помещений. В адрес директора НТКРЗ было вынесено предписание о погашении задолженности по зарплате, также прокуратурой был принят комплекс мер, направленный на восстановление прав сотрудников предприятия. После реализации части имущества сотрудники получили часть заработной платы — была погашена задолженность в размере 6,6 миллиона рублей.