В Асбесте СК проводит проверку после жалобы Путину на аварийное жилье
Сегодня, 07:57ОбществоФото: СУ СКР по Свердловской области
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Следователи начали проверку после видеообращения на прямую линию к президенту России Владимиру Путину жителей домов на улице 8 Марта, сообщает СУ СК по Свердловской области.
Напомним, что жители дома в Асбесте записали видеообращение в котором говорится, что их жилье в 2010 году признано аварийным, однако их все еще не расселили. Как оказалось, на улице 8 Марта несколько таких домов.
В домах, где проживают в том числе пенсионеры и дети, протекает крыша, провисают потолки, потрескались стены, отсутствует водоснабжение, перебои с подачей электричества. Жители опасаются за свою жизнь и здоровье.
Данные факты могут свидетельствовать о возможном ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, ответственными как за содержание жилого фонда, так и за приятие своевременных мер по переселению граждан из аварийного жилья,сообщает СУ СК по региону.
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