В Асбесте СК проводит проверку после жалобы Путину на аварийное жилье

Напомним, что жители дома в Асбесте записали видеообращение в котором говорится, что их жилье в 2010 году признано аварийным, однако их все еще не расселили. Как оказалось, на улице 8 Марта несколько таких домов.

В домах, где проживают в том числе пенсионеры и дети, протекает крыша, провисают потолки, потрескались стены, отсутствует водоснабжение, перебои с подачей электричества. Жители опасаются за свою жизнь и здоровье.