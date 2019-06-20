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#домахорошо
В Асбесте СК проводит проверку после жалобы Путину на аварийное жилье
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Асбесте СК проводит проверку после жалобы Путину на аварийное жилье

Сегодня, 07:57ОбществоФото: СУ СКР по Свердловской области
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