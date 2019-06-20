В Екатеринбурге лестницу на Метеогорку перекрыли забором

Проход на Метеогорку (бывшую Обсерваторскую) перекрыли по решению администрации Екатеринбурга. Теперь, чтобы подняться на смотровую площадку, нужно идти с машинами в обход. При этом, как отмечает Московин, тротуаров для подъёма нет, а риск встретиться с автомобилями велик.

Традиционное место обзора центра города с возвышения. Прекрасный вид, красивые закаты. Сюда ходили поколениями. Архитекторами был спланирован лестничный подъем к смотровой площадке и к входу в метеоцентр. Что имеем с мая 2019 года? Перегороженный проход на Метеогорку, ликвидированный пешеходный переход,написал общественник в своём телеграм-канале.