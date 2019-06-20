В Екатеринбурге лестницу на Метеогорку перекрыли забором
Лестница для подъёма на Метеогорку, которая является излюбленным екатеринбуржцами местом для прогулок, оказалась перекрыта металлическим забором. Об этом в своём телеграм-канале сообщил общественник Дмитрий Московин.
Проход на Метеогорку (бывшую Обсерваторскую) перекрыли по решению администрации Екатеринбурга. Теперь, чтобы подняться на смотровую площадку, нужно идти с машинами в обход. При этом, как отмечает Московин, тротуаров для подъёма нет, а риск встретиться с автомобилями велик.
Традиционное место обзора центра города с возвышения. Прекрасный вид, красивые закаты. Сюда ходили поколениями. Архитекторами был спланирован лестничный подъем к смотровой площадке и к входу в метеоцентр. Что имеем с мая 2019 года? Перегороженный проход на Метеогорку, ликвидированный пешеходный переход,написал общественник в своём телеграм-канале.
Решение об установке забора появилось в апреле. Его приняли по итогам работы специальной комиссии, созданной при метеоцентре, куда входили представители различных ведомств. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский тогда же отметил, что представители администрации встречались с руководителями метеоцентра, чтобы обсудить варианты альтернативных подходов к Метеогорке, так как терять смотровую площадку город не хочет. Также мэр высказался за то, чтобы начать решать вопрос с отсутствующим пешеходным переходом.