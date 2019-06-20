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В Екатеринбурге лестницу на Метеогорку перекрыли забором
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге лестницу на Метеогорку перекрыли забором

Сегодня, 22:21ОбществоФото: Телеграм-канал «Коренной екатеринбуржец»
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