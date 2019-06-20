В Екатеринбурге «Сима-ленд» обвинили в незаконной продаже игры «Манчкин»

Правообладатель требует прекратить незаконную продажу игры «Манчкин» и выплатить компенсацию ущерба в размере 898 тысяч рублей. В частности, по пять тысяч рублей за каждую картинку из игры.

«Сима-ленд» с доводами истца не согласен, но подробно ситуацию представители компании пока не комментируют.