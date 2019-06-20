В Екатеринбурге «Сима-ленд» обвинили в незаконной продаже игры «Манчкин»
Сегодня, 14:04ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Иск в Арбитражный суд Свердловской области к «Сима-ленду» подал правообладатель «Эйч-Даблю Груп (Сайпрус) Лимитед», сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Правообладатель требует прекратить незаконную продажу игры «Манчкин» и выплатить компенсацию ущерба в размере 898 тысяч рублей. В частности, по пять тысяч рублей за каждую картинку из игры.
«Сима-ленд» с доводами истца не согласен, но подробно ситуацию представители компании пока не комментируют.
Партнер международного центра защиты прав Global Law Антон Мамаев отмечает, что если истцу удастся доказать свои исключительные авторские права, то сумма исковых требований может быть увеличена. Не исключен вариант, когда стороны, в соответствии с законодательством, смогут заключить мировое соглашение.
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