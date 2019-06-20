В Екатеринбурге стартует предварительная программа Ural Music Night
Сегодня, 14:18ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Предварительная программа Ural Music Night в Екатеринбурге пройдет в период с 24 по 27 июня, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Хедлайнеры и организаторы фестиваля организуют встречи с ценителями музыки, беседы на околомузыкальные темы, познакомят публику со спецификой музыкальной индустрии.
24 июня свердловчане смогут узнать о контенте и бренд-журналистике, продвижении мероприятий в интернете. 25 июня выступит журналист портала Е1, он расскажет о качественном проведении стримов через соцсети. 26 июня DJ Такэтэру Сунамори поделится секретами создания саундтреков в аниме-индустрии. Завершит программу лекция Криса Хэндли, директора музыкального маркетинг-агентства Hey Honey, который расскажет о современных тенденциях в музыке.
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