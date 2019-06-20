В Екатеринбурге за 160 миллионов рублей отремонтируют старинное здание консистории
Сегодня, 09:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Из федерального бюджета выделено 160 миллионов рублей на ремонт здания консистории на улице Ленина, сейчас там располагается консерватория имени Мусоргского, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Здание построено в 1737–1739 годах, бывшая консистория находится в аварийном состоянии, при этом она является памятником культурного наследия.
Необходимо переделать фундамент строения, кладки, восстановить ограждающие и металлические конструкции, восстановить декоративные элементы. Подрядчик должен обновить лепнину, штукатурку, художественные элементы. Работы нужно завершить до осени 2020 года.
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