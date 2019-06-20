В Нижнем Тагиле ФСБ изъяла 25 тонн фальсифицированного алкоголя
Сегодня, 14:46ОбществоФото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области
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В Нижнем Тагиле при участии Росгвардии и ФСБ со склада изъяли более 25 тонн контрафактного алкоголя, сообщает пресс-служба Уральского округа войск Национальной гвардии РФ.
Сюжеты: Нижний Тагил
На складе обнаружены и изъяты 10,9 тысячи стеклянных бутылок с этикетками известных торговых марок алкогольной продукции, а также 20 тысяч литров этилового спирта (концентрат для наружного применения крепостью 95%), разлитого в канистры.
Алкоголь передан на хранение в МУ МВД России «Нижнетагильское», по факту обнаруженных нарушений законодательства проводится проверка.
Ранее сообщалось, что ФСБ в Нижнем Тагиле изъяла с еще одного склада пять тонн нелегального алкоголя. Также в Свердловской области изъяты 120 тысяч литров этилового спирта, хранящегося в складском помещении в пластиковых канистрах.
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