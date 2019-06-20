В Нижнем Тагиле ФСБ изъяла 25 тонн фальсифицированного алкоголя

На складе обнаружены и изъяты 10,9 тысячи стеклянных бутылок с этикетками известных торговых марок алкогольной продукции, а также 20 тысяч литров этилового спирта (концентрат для наружного применения крепостью 95%), разлитого в канистры.

Алкоголь передан на хранение в МУ МВД России «Нижнетагильское», по факту обнаруженных нарушений законодательства проводится проверка.