В Нижнем Тагиле определены пять кандидатов на звание «Почетный ветеран»
Сегодня, 20:07ОбществоФото: pixabay
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Сегодня, 20 июня, на заседании организационного комитета были определены пять кандидатов, претендующих на звание «Почетный ветеран города Нижний Тагил», сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Предварительно были отобраны 14 кандидатур в районных советах ветеранов. Затем их количество уменьшилось до семи человек. К кандидатам предъявлялись определенные требования, среди которых: трудовой страж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, активная общественная деятельность в течение 5 лет после выхода на пенсию.
Шесть кандидатур представил городской совет ветеранов, одну – одно из предприятий города. Самому молодому претенденту 61 год, самому опытному – 87 лет.
Для определения кандидатур, которые в дальнейшем представят в гордуму, провели голосование. В итоге было отобрано пять претендентов на почетное звание.
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