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#домахорошо
В Нижнем Тагиле определены пять кандидатов на звание «Почетный ветеран»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Job 4131482 960 720

В Нижнем Тагиле определены пять кандидатов на звание «Почетный ветеран»

Сегодня, 20:07ОбществоФото: pixabay
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