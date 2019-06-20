В Нижнем Тагиле определены пять кандидатов на звание «Почетный ветеран»

Предварительно были отобраны 14 кандидатур в районных советах ветеранов. Затем их количество уменьшилось до семи человек. К кандидатам предъявлялись определенные требования, среди которых: трудовой страж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, активная общественная деятельность в течение 5 лет после выхода на пенсию.