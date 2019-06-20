В Свердловской области указом президента назначены шесть новых судей
Сегодня, 16:32ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении шести судей в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального облсуда.
Согласно указу президента, председателем Невьянского городского суда назначена Татьяна Орлова. Судьей Березовского городского суда станет Елена Цыпина, Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга – Татьяна Орлова, судьей Кировского райсуда Екатеринбурга назначена Елена Деминцева.
Также назначение получили запредседатели: в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга – Елена Иванова, в Свердловском облсуде – Елена Бочкарева.
Евгений Салтыков, Алла Колпакова и Елена Удод из Свердловского облсуда перейдут в штат Третьего апелляционного суда общей юрисдикции. А Александр Коренев и Елена Кукарцева - Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. К работе на новом месте они приступят 2 сентября 2019 года.
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