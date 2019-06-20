В Свердловской области указом президента назначены шесть новых судей

Также назначение получили запредседатели: в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга – Елена Иванова, в Свердловском облсуде – Елена Бочкарева.

Евгений Салтыков, Алла Колпакова и Елена Удод из Свердловского облсуда перейдут в штат Третьего апелляционного суда общей юрисдикции. А Александр Коренев и Елена Кукарцева - Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. К работе на новом месте они приступят 2 сентября 2019 года.