В ЗакСо Свердловской области создана группа по контролю за нацпроектами
Сегодня, 14:31ОбществоФото: официальный сайт заксобрания Свердловской области
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Рабочую группу в Законодательном собрании Свердловской области, созданную для контроля за реализацией нацпроектов, возглавит заместитель председателя парламента Виктор Якимов, сообщает «Областная газета».
Соответствующее решение принято председателем ЗакСо Людмилой Бабушкиной. По ее поручению рабочая группа за неделю должна сформировать предложения по контролю за реализацией нацпроектов и приступить к работе.
В частности, рабочая группа создана для усиления механизмов информирования населения о нацпроектах и ходе их реализации.
Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что выделенные на реализацию нацпроектов денежные средства регионами осваиваются медленно.
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