«Рифей» направит группу контроля в Верхнюю Салду после жалобы Путину на мусор
Региональный оператор Свердловской области по обращению с ТКО «Рифей» отправил в Верхнюю Салду группу контроля качества после жалобы горожан президенту России, сообщает Ура.ру.
20 июня во время «Прямой линии с президентом Владимиром Путиным» жители свердловского города Верхняя Салда пожаловались главе государства на переполненные контейнерные площадки. Президент России в прямом эфире показал фотографии из Верхней Салды, которые прислали горожане.
Региональный оператор Свердловской области по обращению с ТКО «Рифей» направил в Верхнюю Салду группу контроля качества.
Ситуация находится под контролем, цитирует Ура.ру «Рифей».
Глава государства поручил проконтролировать ситуацию.
То, что показали — это безобразие. Надо посмотреть, где, в каких районах, субъектах федерации это происходит, заявил Владимир Путин.
В течение часа после обсуждения данного вопроса в эфире «Прямой линии» свердловское правительство заявило о том, что 21 июня в Верхнюю Салду прибудет замминистра ЖКХ Егор Свалов для того, чтобы ознакомиться с ситуацией.