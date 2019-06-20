«Рифей» направит группу контроля в Верхнюю Салду после жалобы Путину на мусор

20 июня во время «Прямой линии с президентом Владимиром Путиным» жители свердловского города Верхняя Салда пожаловались главе государства на переполненные контейнерные площадки. Президент России в прямом эфире показал фотографии из Верхней Салды, которые прислали горожане.

Региональный оператор Свердловской области по обращению с ТКО «Рифей» направил в Верхнюю Салду группу контроля качества.

Ситуация находится под контролем, цитирует Ура.ру «Рифей».

Глава государства поручил проконтролировать ситуацию.

То, что показали — это безобразие. Надо посмотреть, где, в каких районах, субъектах федерации это происходит, заявил Владимир Путин.