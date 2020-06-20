Генпрокуратура проконтролирует проверку детсада с пьяным воспитателем в Екатеринбурге

В рамках мониторинга деятельности прокуроров организуются проверки, результаты которых находятся под особым контролем Генеральной прокуратуры. В Екатеринбурге проходит проверка работы частного детского сада. Поводом послужила размещенная в социальных сетях видеозапись, на которой воспитатель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спит в детской кровати.