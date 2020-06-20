Генпрокуратура проконтролирует проверку детсада с пьяным воспитателем в Екатеринбурге
Сегодня, 10:54ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Генпрокуратура вязла на особый контроль проверку детского сада в Екатеринбурге, где напилась и легла спать воспитатель, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сюжеты: Екатеринбург
В рамках мониторинга деятельности прокуроров организуются проверки, результаты которых находятся под особым контролем Генеральной прокуратуры. В Екатеринбурге проходит проверка работы частного детского сада. Поводом послужила размещенная в социальных сетях видеозапись, на которой воспитатель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спит в детской кровати.
Спящую женщину увидели родители детей и записали происходящее на видео. Воспитателя привлекли к административной ответственности.
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