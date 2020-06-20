Самоизоляция, день восемьдесят первый. Что происходит в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле в очередной раз увеличилось число заболевших коронавирусом, продолжают работать волонтеры, а частный зоопарк открыл свои двери. Что еще произошло за день — расскажет TagilCity.ru.
За сутки, с 19 по 20 июня, в Нижнем Тагиле зарегистрировано 26 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших составило 441 человек.
Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил продавать алкоголь до 23.00.
Сегодня в магазине «Монетка» на улице Металлургов, 18, а также на улице Попова, 12А появилось объявление, оповещающее о снятии ограничений.
А вот в «Магните» на улице Попова, 14 осталось старое объявление.
Продолжают в городе работать и волонтеры-медики. На своей странице в Instagram они ежедневно выкладывают отчёты. Сегодня в очередной раз вышла история об одном из активистов. Им оказался Дмитрий Есин, председатель общественного объединения «Чистый Урал».
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Друзья, мы продолжаем знакомить Вас с нашими волонтерами – медиками Нижнетагильского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»! ⠀ 🙋🏽♂️ Есин Дмитрий - студент 3 курса ЧелГУ, специальность "Психология". ⠀ ✅Звание в штабе - волонтер выездной группы штаба г. Нижний Тагил. ⠀ ⚠️ Занимается волонтерской деятельностью уже два года: год назад учредил общественное объединение "Чистый Урал"(где является Председателем) помогаем жителям города с проблемами Экологии и ЖКХ, как только в марте месяце был подан кличь, сразу же отреагировал и три раза заполнил форму для обратной связи. Не дождавшись ответа, начал искать контакты с местным штабом, а затем вступил в ряды «Волонтеров-медиков» ⠀ 💭 «Каждый день нашей дружной команде приходится решать поставленные задачи, а мы стараемся максимально быстро и качество выполнять свою непростую работу!» ⠀ #ВолонтерыМедики #МыВместе #СтопКоронавирус #СОМК #НижнийТагил #ВЦСОМК #АВЦ #семьявм #постзнакоство
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
Зоопарк «Лесная братва» снова открыл свои двери для посетителей. Однако проводятся только индивидуальные экскурсии по предварительной записи. Об этом сообщается на странице зоопарка во «Вконтакте».
В Свердловской области число зараженных увеличилось на 224 человек, достигнув 10 725 человек. Установлен новый рекорд за сутки по летальным исходам. Так, зарегистрировано пять новых смертей, а общее число скончавшихся достигло 69.