Самоизоляция, день восемьдесят первый. Что происходит в Нижнем Тагиле

За сутки, с 19 по 20 июня, в Нижнем Тагиле зарегистрировано 26 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших составило 441 человек.

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил продавать алкоголь до 23.00.

Сегодня в магазине «Монетка» на улице Металлургов, 18, а также на улице Попова, 12А появилось объявление, оповещающее о снятии ограничений.

Объявление Фото: tagilcity.ru

А вот в «Магните» на улице Попова, 14 осталось старое объявление.

Объявление Фото: tagilcity.ru

Продолжают в городе работать и волонтеры-медики. На своей странице в Instagram они ежедневно выкладывают отчёты. Сегодня в очередной раз вышла история об одном из активистов. Им оказался Дмитрий Есин, председатель общественного объединения «Чистый Урал».

Зоопарк «Лесная братва» снова открыл свои двери для посетителей. Однако проводятся только индивидуальные экскурсии по предварительной записи. Об этом сообщается на странице зоопарка во «Вконтакте».

В Свердловской области число зараженных увеличилось на 224 человек, достигнув 10 725 человек. Установлен новый рекорд за сутки по летальным исходам. Так, зарегистрировано пять новых смертей, а общее число скончавшихся достигло 69.