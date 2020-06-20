Шишханов и Гуцериев отказали Кавказу в лизинге премиум-автомобилей

Представители компании пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

Примечательно, но в тексте самого заявления нет четкой формулировки того, какие именно территории компания имеет в виду, говоря о “Северном Кавказе”. Напомним, что отдельного региона с таким названием в России нет. Сегодня к Северному Кавказу относят Дагестан, Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Адыгею. Также частично ими считаются Краснодарский и Ставропольские края и Ростовская область, пишут “Новые известия”.

Ситуация породила массу негодования. Так, в 2015 году владельцами “Европлана” стали Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев. Оба они - этнические ингуши. То есть, сами совладельцы компании должны понимать, что премиум-авто для кавказского мужчины это, прежде всего, статусность в обществе. Тем не менее, “Европлан” разрешает прокат своих автомобилей по всему миру, за исключением Северного Кавказа в России.

Подобные заявление возмутили и общественность. Многие уже заговорили о дискриминации “Европлана” в отношение кавказских народов. Подобные настроения могут спровоцировать крупные скандалы.

Однако некоторые эксперты считают логичным и правильным решение компании. Дело в том, что Северный Кавказ - это лидер антирейтинга в России по количеству аварий на дорогах. Вторая причина - это высокое число краз именно среди автомобилей премиум-класса.

Так, по итогам 2019 года, Северный Кавказ занял лидирующие позиции по количеству ДТП. Только на Чечню и Ингушетию вместе приходится 75,1 балл.