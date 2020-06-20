Собственник «Европлана» отказал Кавказу в лизинге премиум-автомобилей

Представители компании пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

Примечательно, но в тексте самого заявления нет четкой формулировки того, какие именно территории компания имеет в виду, говоря о «Северном Кавказе». Напомним, что отдельного региона с таким названием в России нет. Сегодня к Северному Кавказу относят Дагестан, Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Адыгею. Также частично ими считаются Краснодарский и Ставропольские края и Ростовская область, пишут »Новые известия».

Ситуация породила массу негодования. Так, в 2015 году владельцем «Европлана» стал Михаил Гуцериев. Ранее ей владел Микаил Шишханов.

Владелец — этнический ингуш. Совладельцы компании должны понимать, что премиум-авто для кавказского мужчины это, прежде всего, статусность в обществе. Тем не менее, «Европлан» разрешает прокат своих автомобилей по всему миру, за исключением Северного Кавказа в России.

Подобные заявление возмутили и общественность. Многие уже заговорили о дискриминации «Европлана» в отношение кавказских народов. Подобные настроения могут спровоцировать крупные скандалы.

Однако некоторые эксперты считают логичным и правильным решение компании. Дело в том, что Северный Кавказ — это лидер антирейтинга в России по количеству аварий на дорогах. Вторая причина — это высокое число краз именно среди автомобилей премиум-класса.

Так, по итогам 2019 года, Северный Кавказ занял лидирующие позиции по количеству ДТП. Только на Чечню и Ингушетию вместе приходится 75,1 балл.