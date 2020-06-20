Ставропольцы смогут проголосовать из дома или прямо во дворе

Во время Прямой линии губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поделился информацией о масштабной работе, проводимой в регионе для обеспечения безопасности при голосовании по поправкам в Конституцию.
Ставропольцы должны располагать возможностью безопасного голосования. С этой целью примерно шесть сотен операторов каждый день совершают обзвон всех жителей края старше шестидесяти лет, чтобы узнать, как они собираются голосовать: дома или на участке. При этом пожилым людям говорят о преимуществах удаленного голосования, снижающего риски заразиться. В этом членам общественного корпуса «Волонтеры Конституции» помогают добровольцы акции взаимопомощи #МыВместе, передаёт «Победа26».
Губернатор края акцентировал внимание на проживание в регионе свыше шестисот пятидесяти тысяч граждан в возрасте старше шестидесяти лет, и более семидесяти пяти процентов респондентов этого возраста согласились голосовать дома. В ряде районов показатель составил почти сто процентов.
Председатель краевого избиркома Евгений Демьянов рассказал, что местные жители также смогут отдать свой голос во дворах домов и на других общественных территорий в городах и селах.
Отмечается, что в настоящее время регион осуществляет активную подготовку к предстоящей уборочной страде. По этой причине руководство Ставропольского края решило создать выездные участковые комиссии. В соответствии с предварительной информацией принять участие в голосовании новым способом согласились двадцать семь тысяч работников сельхозпредприятий и фермеров.