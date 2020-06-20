В Екатеринбурге в арендованных квартирах снимают порно-шоу со студентами

Как пишет издание, в столице Урала съемки проходят в квартире дома № 7 в Переходном переулке. Жители дома не раз жаловались на шум из этой квартиры. Журналисты выяснили, что квартира стала одной из площадок, откуда в круглосуточном режиме ведется веб-трансляция на крупнейший в мире сайт для вуайеристов. Ресурс доступен в России только при помощи виртуальной персональной сети. Пользователи оформляют подписку для получения доступа к сайту. За это они получают доступ к видеотрансляциям из около 40 студий с территории России и нескольких из Восточной Европы. Журналист издания насчитал девять квартир в Екатеринбурге.

Участники проекта должны заниматься сексом, ходить голыми по квартире. Одна из девушек рассказала, что ей негде было жить, и ей предложили пожить в квартире бесплатно, но с определёнными условиями.

Нужно было всегда ходить обнаженной по дому. Я делала соло-контент. Но самое омерзительное для меня было спать с девушками, рассказала она.