Аномалии погоды, тревоги дачников и VIP-совет: итоги недели в Нижнем Тагиле

Жителям Вагонки на минувшей неделе не повезло: станции УГМС фиксировали превышение содержания формальдегида в несколько раз. Ранее в городе были объявлены НМУ, однако в один из таких дней газоанализатор редакции зафиксировал двукратное превышение ПДК диоксида азота. TagilCity.ru отправило запросы в надзорные ведомства, чтобы выяснить, действительно ли предприятия снижают выбросы во время НМУ и как чиновники проверяют соблюдение законодательства промышленниками.