Аномалии погоды, тревоги дачников и VIP-совет: итоги недели в Нижнем Тагиле

Аномалии погоды, тревоги дачников и VIP-совет: итоги недели в Нижнем Тагиле
Аномалии погоды, тревоги дачников и VIP-совет: итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 00:22ОбществоАлександра ЛогиноваФото: pixabay.com
Экология Свердловской области вызывает новую тревогу: засушливая погода вызвала обмеление рек, выбросы бьют антирекорды. Не покидают повестку и представители региональных элит - всего несколько месяцев осталось до выборов в Госдуму и Заксобрание Свердловской области.

Представители сразу нескольких городских кланов вошли в совет директоров при главе Нижнего Тагила. Бизнесмены, промышленники и чиновники будут совместно работать над созданием и развитием различных городских программ.

Жителям Вагонки на минувшей неделе не повезло: станции УГМС фиксировали превышение содержания формальдегида в несколько раз. Ранее в городе были объявлены НМУ, однако в один из таких дней газоанализатор редакции зафиксировал двукратное превышение ПДК диоксида азота. TagilCity.ru отправило запросы в надзорные ведомства, чтобы выяснить, действительно ли предприятия снижают выбросы во время НМУ и как чиновники проверяют соблюдение законодательства промышленниками.

В Верхней Салде жители готовы митинговать против строительства кремниевого завода. Они уже собирают подписи, чтобы не допустить открытия вредного для экологии производства, которое хочет открыть в Титановой долине бизнесмен из Омска Михаил Сутягинский.

На плохой воздух пожаловались дачники Северного посёлка. Их огороды находятся в километре от шлакоотвалов ЕВРАЗ НТМК - это расстояние в рамках закона, однако садоводы и экологи говорят о постоянном неприятном запахе и пыли со стороны промышленной площадки.

Дачный сезон оголил ещё одну проблему: во многих садовых товариществах копятся мусорные горы из-за плохой организации вывоза отходов. Редакция провела рейд по нескольким садам в Нижнем Тагиле, чтобы выяснить, почему чистота свойственна далеко не всем территориям.

Погодные аномалии идут одна за другой. На этой неделе стало известно, что в Свердловской области из-за аномальной жары уровень воды в реках стал опускаться ниже рекордных отметок. Впервые за 90 лет наблюдений в реке Тагил был зафиксирован такой низкий уровень воды.

А теперь в регионе наступили аномальные холода с сильными ветрами. Порывы ветра уже стали причиной происшествия - на Восточном шоссе несколько автомобилей пострадали от падения металлических листов со здания.

Чтобы понедельник был не таким хмурым даже в условиях непогоды, наша редакция подготовила культобзор с разными событиями, которые сделают ваши будни интересными. Берегите себя и своих близких!

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
итоги недели
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