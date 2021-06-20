Депутат Госдумы Дмитрий Ионин попал в ДТП и получил травму

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин попал в ДТП и получил травму
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин попал в ДТП и получил травму
Сегодня, 18:48ОбществоФото: личная страница Дмитрия Ионина "ВКонтакте"
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин из Екатеринбурга попал в ДТП и не смог приехать на митинг. Об этом заявил один из активистом.

По его словам, депутат получил компрессионный перелом позвонка, сообщают несколько Telegram-каналов.

Редакции TagilCity.ru Дмитрий Ионин сообщил, что действительно травмировался. Теперь он проходит лечение. Однако подробности депутат не комментирует.

Некоторое время назад получил травму и прохожу лечение, но уже возвращаюсь к работе, отметил Дмитрий Ионин.

Напомним, в феврале Ионин высказался о законопроекте, который запрещает высаживать детей из общественного транспорта, если они не оплатили проезд. По мнению депутата, перед кондуктором несовершеннолетние начнут больше «врать и изворачиваться».

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ЭксклюзивЕкатеринбург
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