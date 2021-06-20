Гниющая туша лося убрана из реки Нейва под Нижним Тагилом

Гниющая туша лося убрана из реки Нейва под Нижним Тагилом
Гниющая туша лося убрана из реки Нейва под Нижним Тагилом
Сегодня, 17:15ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Труп лося, который с весны гнил в реке Нейва в деревне Луговая под Нижним Тагилом, был убран. Об этом сообщили местные жители.

По их словам, 16 июня на место инцидента прибыли специалисты, которые достали тушу из воды и увезли, пишется в группе «Инцидент Нижний Тагил» по «ВКонтакте».

Напомним, лося обнаружили местные жители после того, как с реки сошел лед. По их словам, из-за трупа в округе стоял запах тухлятины. Департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что информация об инциденте была передана директору Новоасбестовского охотхозяйства «НПК УВЗ» Александру Федорченко. Тушу пообещали убрать в ближайшие дни.

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