Гниющая туша лося убрана из реки Нейва под Нижним Тагилом

Труп лося, который с весны гнил в реке Нейва в деревне Луговая под Нижним Тагилом, был убран. Об этом сообщили местные жители.

По их словам, 16 июня на место инцидента прибыли специалисты, которые достали тушу из воды и увезли, пишется в группе «Инцидент Нижний Тагил» по «ВКонтакте». Напомним, лося обнаружили местные жители после того, как с реки сошел лед. По их словам, из-за трупа в округе стоял запах тухлятины. Департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что информация об инциденте была передана директору Новоасбестовского охотхозяйства «НПК УВЗ» Александру Федорченко. Тушу пообещали убрать в ближайшие дни. Туша лося гниет в реке Нейва под Нижним Тагилом

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