Начата подготовка земельного участка под строительство ФАПа в Чащино

Напомним, в зданиях должна быть автоматическая система пожарной сигнализации и оповещения, внутренняя отделка, не менее шести окон с рольставнями. Входную группу необходимо оборудовать козырьком и пандусом для маломобильных групп населения. Также в ФАПах должно быть отопление, вентиляция, электрическое освещение и санузел.