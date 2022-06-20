Чемпионат мира по футболу-2018 стал одним из «20 главных событий России за 20 лет»

Продолжается реализация нацпроекта «20 главных событий России за 20 лет», инициированного федеральным медиахолдингом 1MI и Институтом развития интернета. Политические аналитики, социологи и представители массмедиа информируют об эпизодах современной истории, сильнее всего сказавшихся на жизни молодежи.

В 2018 году впервые в истории в нашей стране прошел чемпионат мира по футболу. Грандиозный праздник собрал на территории России не менее двух миллионов фанатов из разных государств, включая Перу, Аргентину, Колумбию и Соединенные Штаты. Об этом пишет newsnn.ru. Следует отметить, что специально для чемпионата в России было построено семь суперсовременных стадионов. Футбольные соревнования прошли в следующих городах: Ростов-на-Дону, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Саранск, Волгоград и Калининград. Власти субъектов Российской Федерации активно занимались развитием объектов спортивной инфраструктуры. В Нижнем Новгороде недалеко от стадиона в настоящее время работают федерации шахмат и настольного тенниса, а также центр единоборств. В планах — строительство на этой площадке центра реабилитации спортсменов, детей и взрослых, у которых ограничены физические возможности. В преддверии чемпионата мира — 2018 в России появилось четыре десятка стадионов для тренировок футболистов. С целью эффективного развития спорта на местах их передали впоследствии в распоряжение небольших клубов и спортивных школ. Тренировочная база Геленджика сегодня представляет собой комплекс, где спортсмены готовятся сдавать нормы ГТО. По словам авторов проекта «20 главных событий России за 20 лет», внимания заслуживает и то, что наша страна научилась проводить столь масштабные спортивные состязания, распределенные среди целого ряда населенных пунктов. Школу волонтеров и организаторов прошли десятки тысяч молодых людей. В результате все они не только приобщились к истории футбола, но и получили поистине бесценные навыки работы в довольно сложных условиях.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter