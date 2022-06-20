Родные погибшего в Украине свердловчанина не смогли похоронить его в родном селе

Родственники 34-летнего свердловчанина Александра Абдулаева, который в начале июня погиб в ходе спецоперации в Украине, не смогли получить тело для захоронения. Почему похороны военнослужащего состоялись в тысячах километрах от родного села, разбиралась редакция TagilCity.ru.

Александр Абдулаев родился в селе Краснослободское Свердловской области, где и прожил почти всю жизнь. С 2006 по 2008 годы проходил срочную службу в Майкопе. В 2010 году по контракту служил в Челябинске, а после этого работал в различных местах, не связанных с военным делом. После начала спецоперации в Украине Александр снова решает заключить контракт на военную службу. Как рассказала журналисту TagilCity.ru его тетя по имени Ольга, 19 мая он уехал для участия в СВО, а 7 июня погиб. 14 июня нам позвонили из военкомата и отправили фото его татуировки для опознания. Все документы для отправки тела были готовы на адрес проживания, в Свердловскую область. Мы готовились вместе с администрацией села к похоронам. Но перед отправкой самолета снова позвонил военком и сообщил, что самолет перенаправлен в Чечню к отцу Саши,рассказала Ольга. По словам тети Александра, отец в воспитании сына практически не участвовал и с рождения отсутствовал в его жизни. Были лишь нечастые звонки по телефону и несколько встреч на родине отца. А на Урале парня, помимо тети, ждали родная сестра, дочь и бабушка, воспитавшая его после смерти матери. Мы пытались поговорить с отцом Саши, но он сказал, что окружение его не поймет, если он сам не заберет тело сына и не похоронит по мусульманским традициям (Александр с детства исповедывал ислам — прим. ред.). Мы даже приехать не могли и попрощаться с ним — по их обычаям женщины не могут присутствовать на похоронах. И прийти на кладбище можно только через 100 дней,сообщила тетя погибшего свердловчанина. Похоронили Александра в Чеченской республике сегодня, 20 июня. Уральские родственники военного планируют посетить его могилу через несколько месяцев.

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