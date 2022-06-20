Россия подводит итоги ПМЭФ-2022

В Санкт-Петербурге завершились мероприятия ПМЭФ-2022. В течение четырех дней работы форума мировые лидеры, руководители российских и зарубежных компаний и банков, ведущие эксперты говорили о проблемах и задачах современной экономики.

Юбилейный, 25-й ПМЭФ проходил в условиях санкций, но это не уменьшило интереса к событию. Об этом пишет News.NN.ru. В недружественных странах предпринимались попытки ограничить участие в форуме представителей бизнес-сообщества и официальных лиц этих государств. Но, несмотря ни на что, мероприятия ПМЭФ посетили более 14 тысяч гостей из 130 стран мира. 81 страна направила на форум своих официальных представителей. Как сказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, форум представляет собой информационный центр, который отражает актуальный срез развития экономики и движение общества к усилению ее технологической составляющей. Форум по-прежнему остается дискуссионной площадкой для свободного обмена мнениями по разным вопросам международной повестки, подчеркнул Кобяков. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели встречу в рамках пленарного заседания ПМЭФ. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси записали для присутствующих свои видеообращения. Международное экономическое событие посетили свыше 130 высокопоставленных официальных лиц из иностранных государств, более 60 делегатов от федеральных органов исполнительной и законодательной власти. На ПМЭФ была особо отмечена высокоэффективная работа правительства России в условиях санкционных ограничений. Состоялось также обсуждение программ развития в различных секторах экономики. В работе форума приняли участие делегации из всех регионов России, 80 из них возглавили руководители субъектов. Губернаторы наладили международные контакты и обменялись опытом с главами других регионов страны. На площадках форума побывали 1700 руководителей бизнес-компаний. Освещением работы ПМЭФ в прессе занимались 3500 представителей СМИ из 33 стран. Официальный информационный партнер мероприятия – медиахолдинг 1MI. На сайте организатора ПМЭФ, Фонда Росконгресс, можно найти более подробную информацию об итогах форума.

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