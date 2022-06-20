СКФУ займется популяризацией русского языка на Ближнем Востоке

Как сообщает newstracker.ru, данный проект должен быть интересен тем, кто вообще не говорит по-русски, но хочет научиться этому, кого увлекла богатая культура России.
В Тегеране, столице Ирана, состоялось открытие образовательной площадки в формате литературного кафе. Это первое мероприятие из цикла «PRO русский», организованного вместе с Россотрудничеством.
По информации ректора СКФУ Дмитрия Беспалова, число первых иранцев, кто решил принять участие в данном проекте, оказалось выше 100 человек. «Ученые СКФУ разработали уникальный лингвокультурный компонент для всех желающих выучить фразы, которые позволят коммуницировать в малых группах», - отметил он.
Русская народная сказка «Репка» стала вводным уроком для тех, кого заинтересовало «литературное кафе». Им объяснили, как русские приветствуют друг друга, как высказывают пожелание здоровья и выясняют, кто кем кому приходится по степени родства.
Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, чрезвычайный и полномочный посол в Иране Леван Джагарян и представитель Россотрудничества Дмитрий Калениченко обсудили, как должна идти популяризация русского языка и русской культуры в Иране в рамках проекта «PRO русский». По словам Дмитрия Беспалова, реализация ряда проектов уже идет с участием их коллег из иранских университетов-партнеров.
В мае ученые, которые занимаются преподаванием русского языка в Северо-Кавказском федеральном университете, начали вести первые вебинары по русской грамматике, которые были организованы вместе с учеными из Университета имени Алламе Табатабаи. Слушателями вебинаров являются иранские студенты, которые изучают русский язык. Также ректор СКФУ рассказал, как идет активное сотрудничество ученых СКФУ и Технологического университета имени Шарифа в таких областях, как информационные технологии, электроэнергетика и электротехника. В ближайшее время состоится открытие совместной лаборатории. Ее сотрудникам предстоит разрабатывать интеллектуальные сети и анализировать степень надежности электроэнергетических систем.
В ходе визита делегации СКФУ в Иран ученые обсуждали, как будет идти реализация общих проектов, направленных на популяризацию русского языка, как должен формироваться консорциум «Каспий-Восток». В нем предусмотрены проекты по истории России. Например, мероприятия в честь юбилея Петра Первого. Предусмотрены интерактивные конкурсы для жителей Ирана, которые предоставят возможность проверить их знания по русской литературе.
Силами сотрудников Северо-Кавказского федерального университета идет активное продвижение русского языка в государствах Ближнего Востока и Южного Кавказа, в Средней и Центральной Азии.
Напомним, что ученые СКФУ вместе с Россотрудничеством не так давно организовали в Таджикистане Неделю русского языка, участниками которой стали жители республики и беженцы из Афганистана.