СКФУ займется популяризацией русского языка на Ближнем Востоке

В мае ученые, которые занимаются преподаванием русского языка в Северо-Кавказском федеральном университете, начали вести первые вебинары по русской грамматике, которые были организованы вместе с учеными из Университета имени Алламе Табатабаи. Слушателями вебинаров являются иранские студенты, которые изучают русский язык. Также ректор СКФУ рассказал, как идет активное сотрудничество ученых СКФУ и Технологического университета имени Шарифа в таких областях, как информационные технологии, электроэнергетика и электротехника. В ближайшее время состоится открытие совместной лаборатории. Ее сотрудникам предстоит разрабатывать интеллектуальные сети и анализировать степень надежности электроэнергетических систем.