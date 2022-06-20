Специалист по охране труда наказала мастера тагильского УВЗ после фиктивной проверки

Специалист по охране труда наказала мастера тагильского УВЗ после фиктивной проверки
Специалист по охране труда наказала мастера тагильского УВЗ после фиктивной проверки
Сегодня, 13:07ОбществоУльяна СавинаФото: TagilCity.ru
Специалист по охране труда на УВЗ вырвала контрольный талон у мастера цеха № 14 после проверки, которой не было. «Виновница» подала в суд и выиграла, доказав, что на «Уралвагонзаводе» охране труда ее никто не обучал.

Мастер цеха № 14 на УВЗ смогла оспорить приказ о нарушении охраны труда в суде. В июне прошлого года ее участок осмотрел специалист, после чего без каких-либо комментариев удалился. Через неделю оказалось, что нарушения все-таки были выявлены, поэтому проверяющая вырвала талон из контрольной книжки мастера — при лишении трех листков сотрудника УВЗ увольняют.

Допускается несвоевременный осмотр съемных грузозахватных приспособлений (СГП); допускается складирование поддонов с пружиной неустойчиво, в наклон; в первом пролете на магнитных шайбах частично отсутствуют защитные крышки клеммных коробок, имеется доступ к токоведущим частям, следует из материалов дела, рассматриваемого в Дзержинском районном суде.

Мастер не согласился с наказанием: очередной осмотр СГП, который проводят каждые 10 дней, выпал не в ее смену, магнитные шайбы не были подключены к электричеству, а при установке поддонов она вообще не присутствовала (о чем указывала ранее). Да и проверка специалиста по охране труда состоялась 22 июня, а нарушения описаны 30 июня, при этом объяснительную с нее взяли только 5 августа. И в завершение она не проходила обучение по охране труда — завод только проверяет знания.

Последний довод стал решающим: несмотря на попытки представителя «Уралвагонзавода» оправдаться, суд признал приказ незаконным.

Поскольку работодателем не обеспечено проведение обучения по вопросам охраны труда по должности мастера погрузочно-разгрузочных работ не реже одного раза в три года, суд полагает, что оспариваемый приказ «О нарушении требований охраны труда и промышленной безопасности» подлежит признанию незаконным, сказано в решении суда.

Напомним, 24 апреля на УВЗ погиб сотрудник подрядной организации, упав с высоты. Ранее один из рабочих завода залез под отключенный пресс, чтобы его починить, но тот сработал и задавил мужчину.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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