Специалист по охране труда наказала мастера тагильского УВЗ после фиктивной проверки

Специалист по охране труда на УВЗ вырвала контрольный талон у мастера цеха № 14 после проверки, которой не было. «Виновница» подала в суд и выиграла, доказав, что на «Уралвагонзаводе» охране труда ее никто не обучал.

Мастер цеха № 14 на УВЗ смогла оспорить приказ о нарушении охраны труда в суде. В июне прошлого года ее участок осмотрел специалист, после чего без каких-либо комментариев удалился. Через неделю оказалось, что нарушения все-таки были выявлены, поэтому проверяющая вырвала талон из контрольной книжки мастера — при лишении трех листков сотрудника УВЗ увольняют. Допускается несвоевременный осмотр съемных грузозахватных приспособлений (СГП); допускается складирование поддонов с пружиной неустойчиво, в наклон; в первом пролете на магнитных шайбах частично отсутствуют защитные крышки клеммных коробок, имеется доступ к токоведущим частям, следует из материалов дела, рассматриваемого в Дзержинском районном суде. Мастер не согласился с наказанием: очередной осмотр СГП, который проводят каждые 10 дней, выпал не в ее смену, магнитные шайбы не были подключены к электричеству, а при установке поддонов она вообще не присутствовала (о чем указывала ранее). Да и проверка специалиста по охране труда состоялась 22 июня, а нарушения описаны 30 июня, при этом объяснительную с нее взяли только 5 августа. И в завершение она не проходила обучение по охране труда — завод только проверяет знания. Последний довод стал решающим: несмотря на попытки представителя «Уралвагонзавода» оправдаться, суд признал приказ незаконным. Поскольку работодателем не обеспечено проведение обучения по вопросам охраны труда по должности мастера погрузочно-разгрузочных работ не реже одного раза в три года, суд полагает, что оспариваемый приказ «О нарушении требований охраны труда и промышленной безопасности» подлежит признанию незаконным, сказано в решении суда. Напомним, 24 апреля на УВЗ погиб сотрудник подрядной организации, упав с высоты. Ранее один из рабочих завода залез под отключенный пресс, чтобы его починить, но тот сработал и задавил мужчину.

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