ВОЗ получила ультиматум от Госдумы России

ВОЗ получила ультиматум от Госдумы России
ВОЗ получила ультиматум от Госдумы России
Сегодня, 18:32ОбществоФото: pxhere.com
Заместитель главы комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Сергей Леонов предлагает перестать платить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) членские взносы.

Чиновник заявил, что во время эпидемии ковида структуру начали использовать в собственных интересах «западные партнеры» РФ. Об этом пишет NEWS.ru.

Леонов вынужден признать, что Всемирная организация здравоохранения уже объединила врачей по всей Земле. Ее эксперты дают полезные советы по борьбе и профилактике различных заболеваний на планете. Но, если западные страны задействуют ВОЗ в качестве элемента «политического давления», оставаться в ней не нужно.

Всемирной организации здравоохранения надо быть вне политики. Пока же она политически ангажирована. Решения структуре нередко диктуют Соединенные Штаты Америки, полагает Леонов.

По словам парламентария, в Государственной думе Российской Федерации есть инициативы покинуть организацию, или не платить ей членские взносы, или платить, но в рублях. От ВОЗ требуют публично огласить свой нейтральный статус в отношении различных государств. Ей нужно вести нормальный диалог с Россией.

Неправильно уплачивать взносы в международную организацию, где РФ не хотят слышать и уважать. ВОЗ необходимо более уважительно относиться к России, чтобы получать от нее членские взносы, подчеркнул Сергей Леонов.

Во время опроса в мобильном приложении «Справочник врача» выяснилось, что 69,8% российских врачей против выхода страны из Всемирной организации здравоохранения.

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