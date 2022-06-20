Леонов вынужден признать, что Всемирная организация здравоохранения уже объединила врачей по всей Земле. Ее эксперты дают полезные советы по борьбе и профилактике различных заболеваний на планете. Но, если западные страны задействуют ВОЗ в качестве элемента «политического давления», оставаться в ней не нужно.