Закрытие офиса МФЦ на улице Космонавтов планируется в Нижнем Тагиле

Закрытие офиса МФЦ на улице Космонавтов, 45 планируется в Нижнем Тагиле в 2022 году. Для клиентов будут открыты окна в центре города.

В 2022 году в Нижнем Тагиле планируется открытие нового офиса обслуживания МФЦ в здании бывшего «Тагилбанка» на улице Ломоносова, 2А. Там будет расположено 36 окон для клиентов. Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин утвердил схемы размещения региональных МФЦ. Офис обслуживания на улице Космонавтов, 45 будет закрыт и полностью перенесен в новое здание. МФЦ на улице Металлургов, 46 Б продолжит работу, однако девять окон из 20 переместятся на улицу Ломоносова. Информацию об открытии нового офиса в МФЦ анонсировали еще в начале 2022 года, однако реконструкция помещения до сих пор не началась. Строители пока не зашли с ремонтом, так как согласовывается проектно-сметная документация, пояснил редакции источник, знакомый с ситуацией. На запрос редакции TagilCity.ru в пресс-службе не ответили на вопросы о готовности проекта, стоимости ремонта и подрядчике, который будет заниматься обустройством помещения. Также не предоставили информацию о сроках открытия нового офиса на Ломоносова, однако, по словам сотрудников на Космонавтов, переезд планируется к концу года. Ремонт офиса на четвертом этаже для удобства клиентов будет сделан в соответствии со всеми требованиями, утвержденными правительством РФ. рассказала редакции TagilCity.ru директор МФЦ Свердловской области Анастасия Девятых. Помещение на Ломоносова, 2а, где расположится новый офис МФЦ Фото: TagilCity.ru

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