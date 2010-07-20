24,7 миллиардов рублей выделено на строительство нового космодрома "Восточный"

Познакомившись с новейшими разработками РКК "Энергия", Путин сказал, что увидел космос не только "сегодняшнего, но и завтрашнего дня". Чтобы помочь развитию отрасли, правительство, по словам Путина, в ближайшие три года выделит 24,7 миллиарда рублей "на начальную стадию" строительства "Восточного".

По словам главы Роскосмоса Анатолия Перминова, на объекте, где будет работать от 5 до максимум 30 тысяч человек, планируется возвести стартовый комплекс, взлетно-посадочную полосу аэродрома, заводы по производству кислородно-азотной смеси и водорода.