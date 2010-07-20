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24,7 миллиардов рублей выделено на строительство нового космодрома "Восточный"
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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24,7 миллиардов рублей выделено на строительство нового космодрома "Восточный"

20 июля 2010, 08:02ОбществоОльга
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