24,7 миллиардов рублей выделено на строительство нового космодрома "Восточный"
20 июля 2010, 08:02ОбществоОльга
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Об этом в понедельник заявил премьер-министр России Владимир Путин в ходе посещения РКК "Энергия" в Королеве Московской области. Новый космодром "Восточный" планируется построить в Амурской области.
Познакомившись с новейшими разработками РКК "Энергия", Путин сказал, что увидел космос не только "сегодняшнего, но и завтрашнего дня". Чтобы помочь развитию отрасли, правительство, по словам Путина, в ближайшие три года выделит 24,7 миллиарда рублей "на начальную стадию" строительства "Восточного".
По словам главы Роскосмоса Анатолия Перминова, на объекте, где будет работать от 5 до максимум 30 тысяч человек, планируется возвести стартовый комплекс, взлетно-посадочную полосу аэродрома, заводы по производству кислородно-азотной смеси и водорода.
Ранее глава РКК "Энергия" сообщал, что первый запуск с космодрома "Восточный" предполагается осуществить в 2015 году. Старт с него пилотируемого корабля должен состояться в 2018 году.
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