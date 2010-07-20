Модель агентства Diamond представит Нижний Тагил на областном конкурсе "Фотомодель года 2010"
Екатерина Нурдинова, модель агентства Diamond, уже делает модельное портфолио и готовится к финалу конкурса "Фотомодель года 2010". Он пройдет в воскресенье 25 июля в одном из клубов Екатеринбурга.
Организатором конкурса "Фотомодель года 2010" является модельное агентство Маzarni Model Managment (Екатеринбург). "Девушки из агентства Diamond были приглашены на кастинг в Екатеринбург, и одна из них, Екатерина Нурдинова, попала в число конкурсанток областного конкурса", - рассказывает директор агентства Diamond Алена Ахмедова.
Победительница конкурса получит в подарок фотосъемку на обложку известного глянцевого журнала, контракт с модельным агентством и, конечно же, корону. Также коронами будут награждены первая и вторая вице-мисс. Всем участницам будут вручены дипломы.
Компетентное жюри прежде всего будет оценивать портфолио: правильность расположения фотографий, составление, позирование, умение передать эмоции. Также на оценку жюри повлияют коммуникабельность девушки и ее умение держаться.
Поддержать тагильчанку (или другую понравившуюся девушку) вы можете на сайте "В контакте", где выложены фотографии всех участниц. Голосование повлияет на выбор мисс зрительских симпатий.
© Фото Argentum Fashion Box
© Ольга Орехова TagilCity.ru