Модель агентства Diamond представит Нижний Тагил на областном конкурсе "Фотомодель года 2010"

Организатором конкурса "Фотомодель года 2010" является модельное агентство Маzarni Model Managment (Екатеринбург). "Девушки из агентства Diamond были приглашены на кастинг в Екатеринбург, и одна из них, Екатерина Нурдинова, попала в число конкурсанток областного конкурса", - рассказывает директор агентства Diamond Алена Ахмедова.

Победительница конкурса получит в подарок фотосъемку на обложку известного глянцевого журнала, контракт с модельным агентством и, конечно же, корону. Также коронами будут награждены первая и вторая вице-мисс. Всем участницам будут вручены дипломы.

Компетентное жюри прежде всего будет оценивать портфолио: правильность расположения фотографий, составление, позирование, умение передать эмоции. Также на оценку жюри повлияют коммуникабельность девушки и ее умение держаться.

Поддержать тагильчанку (или другую понравившуюся девушку) вы можете на сайте "В контакте", где выложены фотографии всех участниц. Голосование повлияет на выбор мисс зрительских симпатий.

© Фото Argentum Fashion Box