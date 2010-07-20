На одного молодого свердловчанина тратится всего 10 рублей в год
20 июля 2010, 18:28ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин потребовал доработать концепцию областной молодежной политики.
Об этом сообщает департамент информационной политики главы региона. В частности, главу региона не устраивает, что с 2001 года на молодежную политику выделяется около 11 млн рублей, что составляет 10 рублей на человека.
Кроме того, лишь 5% молодых семей реально могут улучшить свои жилищные условия, низким остается уровень политической активности молодежи. По распространению ВИЧ-инфекции и курения табака Свердловская область занимает лидирующие позиции по стране, недостаточно высок уровень занятости молодых людей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей