Нижний Тагил входит в число уральских городов с самым грязным воздухом
20 июля 2010, 09:06ОбществоОльга
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Центр экологического мониторинга и контроля выяснил, что в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле и Верхней Пышме самый грязный воздух.
В Екатеринбурге отмечены превышения нормативов содержания в воздухе оксида и диоксида азота, диоксида серы и оксида углерода. Высокий уровень загрязнения также зафиксирован в Каменске-Уральском, Красноуральске, Асбесте, Кировграде, Реже и Ревде, передает АПИ.
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