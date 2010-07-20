Нижний Тагил входит в число уральских городов с самым грязным воздухом

В Екатеринбурге отмечены превышения нормативов содержания в воздухе оксида и диоксида азота, диоксида серы и оксида углерода. Высокий уровень загрязнения также зафиксирован в Каменске-Уральском, Красноуральске, Асбесте, Кировграде, Реже и Ревде, передает АПИ.