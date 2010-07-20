Под Екатеринбургом столкнулись автобус и легковушка

Столкновение произошло в 4 часа утра. По уточненной информации управления ГИБДД по Свердловской области, пять пассажиров автобуса получили травмы. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель "ВАЗ-2108" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.