Под Екатеринбургом столкнулись автобус и легковушка
20 июля 2010, 09:45ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Четыре человека погибли во вторник при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Балтыме Свердловской области.
Столкновение произошло в 4 часа утра. По уточненной информации управления ГИБДД по Свердловской области, пять пассажиров автобуса получили травмы. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель "ВАЗ-2108" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей