Проект ХимПарка Уралхимпласт будет продвигать вместе с голландцами
20 июля 2010, 18:43ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Проект ХимПарка Уралхимплаcт будет продвигать вместе с голландцами.
Совместное продвижение проекта, привлечение российских и зарубежных инвесторов предполагает протокол о намерениях, который был подписан между Уралхимпластом и голландской компанией Tebodin на выставке ИННОПРОМ 2010. Как отмечает пресс-служба УХП, Tebodin занимается проектированием и управлением проектами в промышленности.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей