Проект ХимПарка Уралхимпласт будет продвигать вместе с голландцами

Совместное продвижение проекта, привлечение российских и зарубежных инвесторов предполагает протокол о намерениях, который был подписан между Уралхимпластом и голландской компанией Tebodin на выставке ИННОПРОМ 2010. Как отмечает пресс-служба УХП, Tebodin занимается проектированием и управлением проектами в промышленности.