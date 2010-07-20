Прожиточный минимум в России составил 5,5 тысяч рублей
20 июля 2010, 08:47ОбществоОльга
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Прожиточный минимум в России составил 5,5 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал сегодня премьер-министр России Владимир Путин.
Правительство своим распоряжением утвердило величину прожиточного минимума на душу населения в первом квартале 2010 года на уровне 5518 руб. При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 5956 руб., для пенсионеров — 4395 руб., детей — 5312 руб.
В первом квартале 2009 года величина прожиточного минимума на душу населения равнялась 5083 тыс. руб. Минимальный размер оплаты труда в РФ составляет c 1 января 2009 года 4330 руб.
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