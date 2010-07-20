Прожиточный минимум в России составил 5,5 тысяч рублей

Правительство своим распоряжением утвердило величину прожиточного минимума на душу населения в первом квартале 2010 года на уровне 5518 руб. При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 5956 руб., для пенсионеров — 4395 руб., детей — 5312 руб.