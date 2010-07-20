Роботы будут защищать границу Южной Кореи
20 июля 2010, 09:59ОбществоОльга
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Южная Корея будет защищать свои границы с помощью роботов.
Как заявил сеульской газете The Chosun Ilbo представитель Вооруженных сил, цена каждого робота составляет около 400 тыс. вон (примерно $330 тысяч). Роботы оборудованы телекамерами и автоматическими скорострельными гранатометами K4 калибра 40 миллиметров.
В настоящий момент устройства проходят испытания. Если они закончатся успешно, до конца 2010 г. роботами будет оснащена каждая погранзастава вдоль разделяющей Север и Юг 38-й параллели, сообщает Утро.ru.
Роботы не являются автономными в полном смысле слова. Обнаружив движение, они должны будут отправить сигнал на пункт управления, на котором уже будет принято решение о применении оружия. Полностью заменить живых часовых автоматикой пока не планируется.
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