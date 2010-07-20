Роботы будут защищать границу Южной Кореи

Как заявил сеульской газете The Chosun Ilbo представитель Вооруженных сил, цена каждого робота составляет около 400 тыс. вон (примерно $330 тысяч). Роботы оборудованы телекамерами и автоматическими скорострельными гранатометами K4 калибра 40 миллиметров.

В настоящий момент устройства проходят испытания. Если они закончатся успешно, до конца 2010 г. роботами будет оснащена каждая погранзастава вдоль разделяющей Север и Юг 38-й параллели, сообщает Утро.ru.