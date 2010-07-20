Российский центр патриотического воспитания осуществит свои проекты на Урале
20 июля 2010, 18:48ОбществоОльга
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Российский центр патриотического воспитания детей и молодежи планирует в следующем году осуществить свои проекты в Свердловской области.
С руководством региона уже достигнуты соответствующие соглашения. Об этом в эфире радиостанции «Маяк - Нижний Тагил» рассказал директор центра Тимур Кутявин. По его словам, до сих пор на Среднем Урале не проводилось никаких федеральных мероприятий по воспитанию патриотизма.
Тимур Кутявин также отметил, что в государственную программу патриотического воспитания входят проведение военно-спортивных игр, фестивалей патриотической песни, слетов участников военно-патриотических клубов, а также музейная и поисковая работа.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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