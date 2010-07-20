Российский центр патриотического воспитания осуществит свои проекты на Урале

С руководством региона уже достигнуты соответствующие соглашения. Об этом в эфире радиостанции «Маяк - Нижний Тагил» рассказал директор центра Тимур Кутявин. По его словам, до сих пор на Среднем Урале не проводилось никаких федеральных мероприятий по воспитанию патриотизма.