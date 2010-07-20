Цены на молоко могут вырасти к осени
20 июля 2010, 18:05ОбществоОльга
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В Свердловской области могут вырасти цены на молоко.
Как рассказала JustMedia исполнительный директор «Союза животноводов Урала» Елена Стафеева, регион пострадал от засухи менее других и корма для крупного рогатого скота будут заготовлены в необходимом объеме. Это поможет избежать сокращения объемов производства молока. Тем не менее в наиболее пострадавших от засухи регионах прогнозируется падение производства этой продукции. На рынке в целом окажется гораздо меньше молока, что приведет к повышению цен.
Затронет это и Свердловскую область. По словам Елены Стафеевой, сейчас сырьевая цена на литр молока держится на уровне 12 рублей, а к осени она может увеличиться до 14. Пока неизвестно, насколько увеличится розничная цена.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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