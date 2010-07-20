Цены на молоко могут вырасти к осени

Как рассказала JustMedia исполнительный директор «Союза животноводов Урала» Елена Стафеева, регион пострадал от засухи менее других и корма для крупного рогатого скота будут заготовлены в необходимом объеме. Это поможет избежать сокращения объемов производства молока. Тем не менее в наиболее пострадавших от засухи регионах прогнозируется падение производства этой продукции. На рынке в целом окажется гораздо меньше молока, что приведет к повышению цен.