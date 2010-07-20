В Нижнем Тагиле раскрывается больше половины преступлений

С начала года в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе совершено более 5,5 тысяч преступлений. Это на 8,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Расследовано 54% преступлений. Причем почти каждое третье раскрыто «по горячим следам».

А вот раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков - еще выше. Этот показатель приближается к 60-ти процентам. За пол года выявлено 473 таких преступления. Кроме того, сотрудники УВД отмечают снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений.

В частности, число убийств снизилось на 20%. При этом, как отметил Андрей Исаев, участились нелепые убийства на бытовой почве. В начале года муж убил жену ударом сковороды. А накануне тагильчанин скончался от удара гитарой.