В Южной Осетии сегодня объявлен траур

В регионе будут приспущены государственные флаги и отменены праздничные мероприятия. Между тем большая часть похоронных церемоний запланированы на среду. Президент республики Эдуард Кокойты распорядился выплатить семьям погибших компенсации в размере 100 тыс. руб., пострадавшим - 50 тыс. руб. Лечение пострадавших будет осуществляться за счет государства, сообщает РИА Новости.

Напомним, 18 июля автобус, ехавший из Владикавказа в Цхинвали, сорвался в пропасть на Транскавказской магистрали.

Сведения о числе погибших разные. По данным Комитета информации Южной Осетии, в результате аварии погибли 12 человек, среди которых двое детей, трех и шести лет. МВД Северной Осетии сообщает об 11 погибших и 14 пострадавших, водитель в списках этого ведомства числится среди раненых. Среди пассажиров автобуса были 22 гражданина РФ и двое граждан Республики Южная Осетия.