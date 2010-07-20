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Восточные танцы и военные песни. В Нижнем Тагиле завершился фестиваль ветеранов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Восточные танцы и военные песни. В Нижнем Тагиле завершился фестиваль ветеранов

20 июля 2010, 18:34ОбществоОльга
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