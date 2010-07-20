Восточные танцы и военные песни. В Нижнем Тагиле завершился фестиваль ветеранов

Фестиваль был посвящен 65-й годовщине Победы и проводился в городе впервые. Его участниками стали 600 ветеранов, занимающихся в учреждениях социального обслуживания. Фестиваль проводился в течение всего года.

Участники стреляли, играли в шахматы, танцевали восточные танцы, катались на роликах, играли на губной гармошке, пели, ставили театральные постановки, мастерили настоящие произведения искусства. По итогам творческого конкурса в фойе пансионата «Тагильский» расположилась выставка.

Кроме того, в Нижнем Тагиле появилась своя «стена Рейхстага», на которой победители каждого этапа фестиваля, как и победители Великой Отечественной войны, оставляли свои автографы. По итогам всех пяти этапов первое место заняли ветераны комплексного Центра социального обслуживания Ленинского района, 2 место – жители пансионата «Тагильский», 3 место – ветераны комплексного Центра социального обслуживания Дзержинского района «Золотая осень», сообщает управление социальных программ и семейной политики.